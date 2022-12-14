Reuters: російська нафта продається в Індію нижче затвердженої "стелі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Цього місяця російська нафта продавалася зі значними знижками після того, як Європа заборонила її імпорт, а найбільший покупець Індія купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом, про це повідомили чотири джерела виданню Reuters, пише УНН.
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Заборона Європейського Союзу на імпорт російської морської нафти з 5 грудня змусила Москву шукати альтернативні ринки. Одним з головних покупців нафти є Азія, куди продається 1 млн барелів на день.
До того ж G7 та ЄС встановили ціну на російську нафту 60 доларів за барель. Натомість Росія заявила, що не буде дотримуватися ліміту, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво.
Дії Заходу поставили російських виробників у жорстку конкуренцію між собою та з постачальниками з Азії, Європи та Близького Сходу, тобто їх найкраща надія знайти покупців — знизити ціни, кажуть два джерела.
Відтоді, як Росія почала вторгнення в Україну в лютому, Індія стала головною точкою збуту морських вантажів сирої нафти Urals.
За деякими угодами цього місяця, ціна на Urals в індійських портах, включаючи страхування та доставку судном, впала приблизно до мінус 12-15 доларів.
Такі знижки означають, що нафта в деяких випадках продається за ціною, нижчою від загальної собівартості виробництва, включаючи місцеві збори.
Нагадаємо
Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок, 5 грудня, разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.
Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили.
Згодом ринок російської нафти у Балтійському морі після запровадження європейського ембарго пережив інфаркт. Ціна Urals — основного сорту Росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — впала до 43,72 доларів за барель. Стільки, за даними Argus, коштували партії з відвантаженням із порту Приморська у середу, 7 грудня.
Україна наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, щоб РФ не використовувала нафтові мільярди у війні проти країни.