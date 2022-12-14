Reuters: російська нафта продається в Індію нижче затвердженої "стелі"

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18879 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 51939 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 91003 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 141867 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 166727 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 342951 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218784 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193262 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 327452 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458996 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.3 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 37119 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 37654 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 36476 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 30578 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 30619 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 342951 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 327452 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545177 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676068 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76850 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113951 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198997 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225030 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218046 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Reuters: російська нафта продається в Індію нижче затвердженої "стелі"

Reuters: російська нафта продається в Індію нижче затвердженої "стелі"

Київ • УНН

 • 588490 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Цього місяця російська нафта продавалася зі значними знижками після того, як Європа заборонила її імпорт, а найбільший покупець Індія купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом, про це повідомили чотири джерела виданню Reuters, пише УНН.

Деталі

Заборона Європейського Союзу на імпорт російської морської нафти з 5 грудня змусила Москву шукати альтернативні ринки. Одним з головних покупців нафти є Азія, куди продається 1 млн барелів на день.

До того ж G7 та ЄС встановили ціну на російську нафту 60 доларів за барель. Натомість Росія заявила, що не буде дотримуватися ліміту, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво.

Дії Заходу поставили російських виробників у жорстку конкуренцію між собою та з постачальниками з Азії, Європи та Близького Сходу, тобто їх найкраща надія знайти покупців — знизити ціни, кажуть два джерела.

Відтоді, як Росія почала вторгнення в Україну в лютому, Індія стала головною точкою збуту морських вантажів сирої нафти Urals.

За деякими угодами цього місяця, ціна на Urals в індійських портах, включаючи страхування та доставку судном, впала приблизно до мінус 12-15 доларів.

Такі знижки означають, що нафта в деяких випадках продається за ціною, нижчою від загальної собівартості виробництва, включаючи місцеві збори.

Нагадаємо

Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок, 5 грудня, разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.

Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили.

Згодом ринок російської нафти у Балтійському морі після запровадження європейського ембарго пережив інфаркт. Ціна Urals — основного сорту Росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — впала до 43,72 доларів за барель. Стільки, за даними Argus, коштували партії з відвантаженням із порту Приморська у середу, 7 грудня.

Україна наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, щоб РФ не використовувала нафтові мільярди у війні проти країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33