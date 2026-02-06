$43.140.03
Ребенок погиб дома без присмотра: на Сумщине мать будут судить за смерть полуторагодовалого сына

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На Сумщине 22-летняя женщина предстанет перед судом за злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти ее 1,5-летнего сына. Мальчик умер от механической асфиксии, зацепившись шнурком с крестиком в кроватке, пока мать была на застолье.

Ребенок погиб дома без присмотра: на Сумщине мать будут судить за смерть полуторагодовалого сына

На Сумщине в суд направлен обвинительный акт в отношении 22-летней жительницы Конотопского района, которую обвиняют в злостном невыполнении родительских обязанностей, что привело к гибели ее малолетнего ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, смерть мальчика, которому было всего 1 год и 6 месяцев, наступила в результате механической асфиксии – из-за сдавливания органов и сосудов шеи петлей. Такой вывод подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители установили, что еще с первых месяцев жизни ребенок находился под наблюдением службы по делам детей из-за ненадлежащего выполнения матерью родительских обязанностей и отсутствия безопасных условий для воспитания. Мальчик рос без отца.

Трагедия произошла 21 сентября 2025 года, когда женщина оставила малыша без присмотра в кроватке на несколько часов и ушла на застолье. Вероятно, ребенок проснулся и, переворачиваясь, зацепился шнурком с крестиком за металлический саморез, после чего не смог самостоятельно освободиться.

Эксперты также зафиксировали в крови матери 1,23 промилле алкоголя.

В настоящее время досудебное расследование завершено, дело передано в суд. Женщине инкриминируют злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти.

Кроме того, в рамках уголовного производства проверяются действия сотрудников службы по делам детей, которые с момента рождения мальчика знали о ситуации в семье, но не приняли достаточных мер для его защиты.

В прокуратуре подчеркнули, что трагедия стала следствием системного равнодушия и безответственности, а правовая оценка таким действиям неизбежна.

Напомним

В Харькове 11-летний мальчик с аутизмом умер 8 июля 2025 года от черепно-мозговой травмы и отсутствия медицинской помощи. Его 36-летней матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей.

