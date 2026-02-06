$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 11667 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 12467 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 15614 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 55026 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 50920 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39745 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51931 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 95142 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35475 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Дитина загинула вдома без нагляду: на Сумщині матір судитимуть за смерть півторарічного сина

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На Сумщині 22-річна жінка постане перед судом за злісне невиконання батьківських обов'язків, що призвело до смерті її 1,5-річного сина. Хлопчик помер від механічної асфіксії, зачепившись шнурівкою з хрестиком у ліжечку, поки мати була на застіллі.

Дитина загинула вдома без нагляду: на Сумщині матір судитимуть за смерть півторарічного сина

На Сумщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно 22-річної мешканки Конотопського району, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до загибелі її малолітньої дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, смерть хлопчика, якому було лише 1 рік і 6 місяців, настала внаслідок механічної асфіксії – через стиснення органів та судин шиї петлею. Такий висновок підтвердила судово-медична експертиза.

Правоохоронці встановили, що ще з перших місяців життя дитина перебувала під наглядом служби у справах дітей через неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків та відсутність безпечних умов для виховання. Хлопчик ріс без батька.

Трагедія сталася 21 вересня 2025 року, коли жінка залишила малюка без нагляду в ліжечку на кілька годин та пішла на застілля. Ймовірно, дитина прокинулася і, перевертаючись, зачепилася шнурівкою з хрестиком за металевий саморіз, після чого не змогла самостійно звільнитися.

Експерти також зафіксували у крові матері 1,23 проміле алкоголю.

Наразі досудове розслідування завершено, справу передано до суду. Жінці інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її смерті.

Окрім того, в межах кримінального провадження перевіряють дії працівників служби у справах дітей, які з моменту народження хлопчика знали про ситуацію в родині, але не вжили достатніх заходів для його захисту.

У прокуратурі наголосили, що трагедія стала наслідком системної байдужості та безвідповідальності, а правова оцінка таким діям є неминучою.

Нагадаємо

У Харкові 11-річний хлопчик з аутизмом помер 8 липня 2025 року від черепно-мозкової травми та відсутності медичної допомоги. Його 36-річній матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов'язків.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Харків