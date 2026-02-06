Дитина загинула вдома без нагляду: на Сумщині матір судитимуть за смерть півторарічного сина
На Сумщині 22-річна жінка постане перед судом за злісне невиконання батьківських обов'язків, що призвело до смерті її 1,5-річного сина. Хлопчик помер від механічної асфіксії, зачепившись шнурівкою з хрестиком у ліжечку, поки мати була на застіллі.
На Сумщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно 22-річної мешканки Конотопського району, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до загибелі її малолітньої дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
За даними слідства, смерть хлопчика, якому було лише 1 рік і 6 місяців, настала внаслідок механічної асфіксії – через стиснення органів та судин шиї петлею. Такий висновок підтвердила судово-медична експертиза.
Правоохоронці встановили, що ще з перших місяців життя дитина перебувала під наглядом служби у справах дітей через неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків та відсутність безпечних умов для виховання. Хлопчик ріс без батька.
Трагедія сталася 21 вересня 2025 року, коли жінка залишила малюка без нагляду в ліжечку на кілька годин та пішла на застілля. Ймовірно, дитина прокинулася і, перевертаючись, зачепилася шнурівкою з хрестиком за металевий саморіз, після чого не змогла самостійно звільнитися.
Експерти також зафіксували у крові матері 1,23 проміле алкоголю.
Наразі досудове розслідування завершено, справу передано до суду. Жінці інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її смерті.
Окрім того, в межах кримінального провадження перевіряють дії працівників служби у справах дітей, які з моменту народження хлопчика знали про ситуацію в родині, але не вжили достатніх заходів для його захисту.
У прокуратурі наголосили, що трагедія стала наслідком системної байдужості та безвідповідальності, а правова оцінка таким діям є неминучою.
У Харкові 11-річний хлопчик з аутизмом помер 8 липня 2025 року від черепно-мозкової травми та відсутності медичної допомоги. Його 36-річній матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов'язків.