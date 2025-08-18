$41.340.11
УНН Lite
Развозили кокаин круглосуточно по Киеву и Одессе: задержаны 10 наркодельцов

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Правоохранители разоблачили преступную организацию из 10 человек, которая занималась сбытом кокаина в Киеве и Одессе. Наркокурьеры работали круглосуточно, используя поддельные пропуска, и продавали до 50 граммов кокаина в сутки.

Развозили кокаин круглосуточно по Киеву и Одессе: задержаны 10 наркодельцов

Подозреваемые создали сеть наркокурьеров, искали клиентов через соцсеть, гарантировали доставку круглосуточно, используя поддельные пропуска, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Сообщено о подозрениях 10 членам преступной организации, которые занимались сбытом кокаина в Киеве и Одессе во время действия комендантского часа

- сообщает ведомство.

По данным следователей, подозреваемые создали сеть наркокурьеров, которые гарантировали доставку наркотиков клиентам в любое время. В общей сложности выявлено двух организаторов незаконного бизнеса.

Схема работы

Для беспрепятственных поездок ночью водители использовали поддельные пропуска, удостоверения волонтеров и документы государственных учреждений. Клиентов на "товар" искали через Телеграм, а оплату принимали наличными или на криптокошельки.

Самих же наркокурьеров, прежде чем взять на работу, проверяли на полиграфе.

- передает Офис Генерального прокурора

Сколько стоили запрещенные вещества

Цена за грамм кокаина днем составляла 200 долларов США, в комендантский час - 250 долларов. Ориентировочно за сутки продавали 50 граммов наркотиков.

Правоохранители задержали фигурантов схемы наркобизнеса

Итак, на данный момент подозрения имеют 10 членов преступной организации, также задокументировано 15 фактов сбыта кокаина.

Во время обысков у членов преступной организации изъяли пакеты с наркотиками, которые отправлены на экспертизу

- информирует прокуратура.

Также изъяты запалы для гранат, патроны различного калибра и черновые записи.

Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статей за сбыт наркотиков в составе преступной организации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Дело против девяти участников наркоорганизации, которая изготавливала и распространяла наркотики по всей Украине, направлено в суд. Злоумышленники обустроили девять лабораторий и шесть складов, а ежемесячный оборот достигал более 7 миллионов гривен.

Ранее УНН передавал, что в Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
