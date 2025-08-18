Развозили кокаин круглосуточно по Киеву и Одессе: задержаны 10 наркодельцов
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили преступную организацию из 10 человек, которая занималась сбытом кокаина в Киеве и Одессе. Наркокурьеры работали круглосуточно, используя поддельные пропуска, и продавали до 50 граммов кокаина в сутки.
Подозреваемые создали сеть наркокурьеров, искали клиентов через соцсеть, гарантировали доставку круглосуточно, используя поддельные пропуска, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Сообщено о подозрениях 10 членам преступной организации, которые занимались сбытом кокаина в Киеве и Одессе во время действия комендантского часа
По данным следователей, подозреваемые создали сеть наркокурьеров, которые гарантировали доставку наркотиков клиентам в любое время. В общей сложности выявлено двух организаторов незаконного бизнеса.
Схема работы
Для беспрепятственных поездок ночью водители использовали поддельные пропуска, удостоверения волонтеров и документы государственных учреждений. Клиентов на "товар" искали через Телеграм, а оплату принимали наличными или на криптокошельки.
Самих же наркокурьеров, прежде чем взять на работу, проверяли на полиграфе.
Сколько стоили запрещенные вещества
Цена за грамм кокаина днем составляла 200 долларов США, в комендантский час - 250 долларов. Ориентировочно за сутки продавали 50 граммов наркотиков.
Правоохранители задержали фигурантов схемы наркобизнеса
Итак, на данный момент подозрения имеют 10 членов преступной организации, также задокументировано 15 фактов сбыта кокаина.
Во время обысков у членов преступной организации изъяли пакеты с наркотиками, которые отправлены на экспертизу
Также изъяты запалы для гранат, патроны различного калибра и черновые записи.
Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкция статей за сбыт наркотиков в составе преступной организации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
