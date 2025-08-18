Розвозили кокаїн цілодобово по Києву та Одесі: затримано 10 наркоділків
Київ • УНН
Правоохоронці викрили злочинну організацію з 10 осіб, яка займалася збутом кокаїну в Києві та Одесі. Наркокур'єри працювали цілодобово, використовуючи підроблені перепустки, та продавали до 50 грамів кокаїну на добу.
Підозрювані створили мережу роботи наркокур’єрів, шукали клієнтів через соцмережу, гарантували доставку цілодобово, використовуючи підроблені перепустки, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Повідомлено про підозри 10 членам злочинної організації, які займалися збутом кокаїну в Києві та Одесі під час дії комендантської години
За даними слідчих, підозрювані створили мережу роботи наркокур’єрів, які гарантували доставку наркотиків клієнтам у будь-який час. Загалом виявлено двох організаторів незаконного бізнесу.
Схема роботи
Для безперешкодних поїздок вночі водії використовували підроблені перепустки, посвідчення волонтерів та документи державних установ. Клієнтів на "товар" шукали через Телеграм, а оплату приймали готівкою чи на криптогаманці.
Самих же наркокур’єрів, перши ніж взяти на роботу, перевіряли на поліграфі.
Скільки коштували заборонені речовини
Ціна за грам кокаїну в день становила 200 доларів США, в комендантську - 250 доларів. Орієнтовно за добу продавали 50 грамів наркотиків.
Правоохоронці затримали фігурантів схеми наркобізнесу
Отже на даний момент підозри мають 10 членів злочинної організації, також задокументовано 15 фактів збуту кокаїну.
Під час обшуків у членів злочинної організації вилучили пакети з наркотиками, які відправлені на експертизу
Також вилучено запали для гранат, набої різного калібру та чорнові записи.
Усіх підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Санкція статей за збут наркотиків у складі злочинної організації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Справу проти дев'яти учасників наркоорганізації, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики по всій Україні, скеровано до суду. Зловмисники облаштували дев'ять лабораторій та шість складів, а щомісячний обіг сягав понад 7 мільйонів гривень.
Раніше УНН передавав, що у Києві правоохоронці ліквідували 4 нарколабораторії, вилучили прекурсори, наркотики та заборонені речовини на суму 122 мільйони гривень.