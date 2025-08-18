Розвозили кокаїн цілодобово по Києву та Одесі: затримано 10 наркоділків

$41.340.11
48.310.13
ukenru
03:44 • 9438 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 27242 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 47075 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 89013 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 138850 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 89079 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 86383 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67762 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55381 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248656 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.4м/с
50%
748мм
Популярнi новини
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 9236 перегляди
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 6244 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 10605 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 13914 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 13087 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 88997 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 380026 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 329730 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 332722 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 338936 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 32476 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 27759 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 63398 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 52236 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 120004 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

Розвозили кокаїн цілодобово по Києву та Одесі: затримано 10 наркоділків

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Правоохоронці викрили злочинну організацію з 10 осіб, яка займалася збутом кокаїну в Києві та Одесі. Наркокур'єри працювали цілодобово, використовуючи підроблені перепустки, та продавали до 50 грамів кокаїну на добу.

Розвозили кокаїн цілодобово по Києву та Одесі: затримано 10 наркоділків

Підозрювані створили мережу роботи наркокур’єрів, шукали клієнтів через соцмережу, гарантували доставку цілодобово, використовуючи підроблені перепустки, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Повідомлено про підозри 10 членам злочинної організації, які займалися збутом кокаїну в Києві та Одесі під час дії комендантської години

- повідомляє відомство. 

За даними слідчих, підозрювані створили мережу роботи наркокур’єрів, які гарантували доставку наркотиків клієнтам у будь-який час. Загалом виявлено двох організаторів незаконного бізнесу. 

Схема роботи

Для безперешкодних поїздок вночі водії використовували підроблені перепустки, посвідчення волонтерів та документи державних установ. Клієнтів на "товар" шукали через Телеграм, а оплату приймали готівкою чи на криптогаманці. 

Самих же наркокур’єрів, перши ніж взяти на роботу, перевіряли на поліграфі.

- передає Офіс Генерального прокурора

Скільки коштували заборонені речовини

Ціна за грам кокаїну в день становила 200 доларів США, в комендантську - 250 доларів. Орієнтовно за добу продавали 50 грамів наркотиків.

Правоохоронці затримали фігурантів схеми наркобізнесу 

Отже на даний момент підозри мають 10 членів злочинної організації, також задокументовано 15 фактів збуту кокаїну.

Під час обшуків у членів злочинної організації вилучили пакети з наркотиками, які відправлені на експертизу

- інформує прокуратура. 

Також вилучено запали для гранат, набої різного калібру та чорнові записи.

Усіх підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України.   

Санкція статей за збут наркотиків у складі злочинної організації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Справу проти дев'яти учасників наркоорганізації, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики по всій Україні, скеровано до суду. Зловмисники облаштували дев'ять лабораторій та шість складів, а щомісячний обіг сягав понад 7 мільйонів гривень.

Раніше УНН передавав, що у Києві правоохоронці ліквідували 4 нарколабораторії, вилучили прекурсори, наркотики та заборонені речовини на суму 122 мільйони гривень.

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
Ручна граната
Гривня
Telegram
Криптовалюта
Долар США
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Одеса
Київ