Мали низку нарколабораторій з щомісячним оборотом понад 7 млн грн: учасників злочинної організації відправлять під суд

До суду скеровано справу проти учасників масштабної наркоорганізації, яка виготовляла й розповсюджувала наркотики по всій Україні. Зловмисники облаштували дев’ять лабораторій та шість складів, наркотики продавали через Telegram та доставляли закладками й службами доставки. За підрахунками слідства, щомісячний обіг "товару" сягав понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомив офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно злочинної організації з 9 учасників, які займалися виготовленням та збутом наркотиків по всіх регіонах країни. "Товар" доставляли замовникам, використовуючи послуги логістичних компаній, а також шляхом розкладання "закладок". Для реалізації заборонених речовин спільники створили та адміністрували ряд Telegram-каналів, які використовували для координації замовлень та комунікації з "клієнтами" - йдеться у дописі.

Як вказано, у жовтні 2024 року правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої провели 46 обшуків на території чотирьох областей та столиці. Вони "ліквідували 9 нарколабораторії та 6 складів, де зберігалися наркотики й психотропи".

Потужності цих нарколабораторій, як повідомляють прокурори, дозволяли виготовляти близько 50 кілограмів наркотовару на місяць, що "за цінами "чорного" ринку складає понад 7 мільйонів гривень".

Загалом під час проведення досудового розслідування виявлено та вилучено наркотиків на понад 55 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

Обвинуваченим інкриміновано участь у злочинній організації, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або прекурсорів чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів - повідомили в Офісі генпрокурора.

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