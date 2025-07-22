Имели ряд нарколабораторий с ежемесячным оборотом более 7 млн грн: участников преступной организации отправят под суд

В суд направлено дело против участников масштабной наркоорганизации, которая производила и распространяла наркотики по всей Украине. Злоумышленники обустроили девять лабораторий и шесть складов, наркотики продавали через Telegram и доставляли закладками и службами доставки. По подсчетам следствия, ежемесячный оборот "товара" достигал более 7 миллионов гривен. Об этом сообщил офис Генерального прокурора, передает УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении преступной организации из 9 участников, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков по всем регионам страны. "Товар" доставляли заказчикам, используя услуги логистических компаний, а также путем разложения "закладок". Для реализации запрещенных веществ сообщники создали и администрировали ряд Telegram-каналов, которые использовали для координации заказов и коммуникации с "клиентами" - говорится в сообщении.

Как указано, в октябре 2024 года правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой провели 46 обысков на территории четырех областей и столицы. Они "ликвидировали 9 нарколабораторий и 6 складов, где хранились наркотики и психотропы".

Мощности этих нарколабораторий, как сообщают прокуроры, позволяли производить около 50 килограммов наркотовара в месяц, что "по ценам "черного" рынка составляет более 7 миллионов гривен".

Всего во время проведения досудебного расследования выявлено и изъято наркотиков на более 55 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Обвиняемым инкриминировано участие в преступной организации, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или прекурсоров или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств - сообщили в Офисе генпрокурора.

В Украине ликвидировали канал контрабанды наркотиков на 7 млн гривен: детали операции