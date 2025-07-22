Имели ряд нарколабораторий с ежемесячным оборотом более 7 млн грн: участников преступной организации отправят под суд

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
15:21 • 9350 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
14:31 • 22327 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
14:10 • 25623 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
12:27 • 35290 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
12:17 • 35337 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
11:15 • 32023 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
10:50 • 25274 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
22 июля, 08:08 • 32164 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 56549 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
22 июля, 06:19 • 115246 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
79%
743мм
Популярные новости
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 116767 просмотра
Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали22 июля, 07:00 • 55738 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 114089 просмотра
Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана22 июля, 07:38 • 59903 просмотра
Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП22 июля, 10:41 • 82013 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 49080 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 114792 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 117437 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 115230 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 147056 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 160464 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 253407 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 266540 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 261120 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 259092 просмотра
Актуальное
Время (журнал)
Нефть марки Brent
Дія (сервис)
Серия Airbus A320
Dragon 2

Имели ряд нарколабораторий с ежемесячным оборотом более 7 млн грн: участников преступной организации отправят под суд

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Дело против девяти участников наркоорганизации, которая изготавливала и распространяла наркотики по всей Украине, направлено в суд. Злоумышленники обустроили девять лабораторий и шесть складов, а ежемесячный оборот достигал более 7 миллионов гривен.

Имели ряд нарколабораторий с ежемесячным оборотом более 7 млн грн: участников преступной организации отправят под суд

В суд направлено дело против участников масштабной наркоорганизации, которая производила и распространяла наркотики по всей Украине. Злоумышленники обустроили девять лабораторий и шесть складов, наркотики продавали через Telegram и доставляли закладками и службами доставки. По подсчетам следствия, ежемесячный оборот "товара" достигал более 7 миллионов гривен. Об этом сообщил офис Генерального прокурора, передает УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении преступной организации из 9 участников, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков по всем регионам страны. "Товар" доставляли заказчикам, используя услуги логистических компаний, а также путем разложения "закладок". Для реализации запрещенных веществ сообщники создали и администрировали ряд Telegram-каналов, которые использовали для координации заказов и коммуникации с "клиентами" 

- говорится в сообщении.

Как указано, в октябре 2024 года правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой провели 46 обысков на территории четырех областей и столицы. Они "ликвидировали 9 нарколабораторий и 6 складов, где хранились наркотики и психотропы".

Мощности этих нарколабораторий, как сообщают прокуроры, позволяли производить около 50 килограммов наркотовара в месяц, что "по ценам "черного" рынка составляет более 7 миллионов гривен".

Всего во время проведения досудебного расследования выявлено и изъято наркотиков на более 55 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Обвиняемым инкриминировано участие в преступной организации, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или прекурсоров или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств 

- сообщили в Офисе генпрокурора.

В Украине ликвидировали канал контрабанды наркотиков на 7 млн гривен: детали операции07.07.25, 17:05 • 1423 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Telegram
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9