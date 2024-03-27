Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении

Два подрядчика разворовали 3,7 миллиона гривен на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области после вражеских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры директорам двух подрядных компаний сообщено о подозрении в завладении государственными средствами и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемые завладели государственными средствами выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов зимой прошлого года.

Отмечается, что НЭК "Укрэнерго", с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов, заключило договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования. По договору необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов для замены поврежденных и их подключения.

В качестве субподрядной организации для железнодорожных перевозок подрядчик привлек ранее знакомого директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования.

Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись.

В результате таких действий государственному предприятию нанесен более 3,7 млн грн убытков. Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 миллионами гривен при строительстве детского сада в пригороде Киева, к которому причастны должностные лица сельсовета и подрядчики.