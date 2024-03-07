Розкрадання на будівництві дитсадка: НАБУ і САП направили до суду справу про заволодіння понад 27 млн грн
Київ • УНН
НАБУ і САП скерували до суду справу про заволодіння понад 27 мільйонами гривень під час будівництва дитячого садка в передмісті Києва, до якої причетні посадовці сільради та підрядники.
НАБУ і САП скерували до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн при будівництві дитсадка. Про це повідомляє Національне Антикорупційне Бюро України, передає УНН.
Деталі
5 березня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України внесли до суду справу про розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва.
Нагадаємо
За даними слідства, у лютому 2018 року сільрада однієї з областей оголосила тендер на будівництво дитячого садка на 280 місць, але перемогу здобув підрядник (ТОВ 1), який порушив умови тендеру. Замість завершення робіт до кінця 2018 року, підрядник і посадовці сільради заволоділи понад 27,3 млн грн, а дитсадок досі залишається недобудованим.
У листопаді 2022 року НАБУ та САП викрили п'ятьох учасників схеми, включаючи голову сільської ради, головного бухгалтера та директорів обох підрядних компаній.
Будівництво дитсадка у передмісті Києва: викрито схему з розкрадання понад 27 млн грн07.11.22, 16:26 • 286980 переглядiв