Будівництво дитсадка у передмісті Києва: викрито схему з розкрадання понад 27 млн грн

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«7 листопада 2022 року САП та НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам корупційної схеми з розкрадання понад 27 млн гривень при будівництві дошкільного закладу освіти у передмісті Києва, серед яких колишні посадовці органів місцевого самоврядування та керівники приватного товариства», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, протягом грудня 2017 року – березня 2018 року посадовці забезпечили перемогу в тендері на будівництво заздалегідь визначеному переможцю.

«Попри те, що підрядник не виконав частину робіт та придбав матеріали за завищеними цінами, йому заплатили. Крім того, посадовці уклали з іншим підрядником договори на проєктні роботи, які вже були виконані за попередньою угодою», - інформує САП.

У САП зазначають, що зрештою дитячий садочок так і не збудували, а учасники злочину упродовж 2018-2020 років заволоділи понад 27,3 млн грн коштів з бюджету.

«Їхні дії САП та НАБУ кваліфікують за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Чиновників Укрпатенту запідозрили у виведенні 250 млн грн під виглядом купівлі бронежилетів для ЗСУ.