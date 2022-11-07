Строительство детсада в пригороде Киева: разоблачена схема по хищению более 27 млн грн

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«7 ноября 2022 года САП и НАБУ сообщили о подозрении 5 участникам коррупционной схемы по хищению более 27 млн ​​гривен при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева, среди которых бывшие должностные лица органов местного самоуправления и руководители частного общества», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, в течение декабря 2017 – марта 2018 должностные лица обеспечили победу в тендере на строительство заранее определенному победителю.

«Несмотря на то, что подрядчик не выполнил часть работ и приобрел материалы по завышенным ценам, ему заплатили. Кроме того, должностные лица заключили с другим подрядчиком договоры на проектные работы, которые уже были выполнены по предварительному соглашению», – информирует САП.

В САП отмечают, что в конце концов детский сад так и не построили, а участники преступления на протяжении 2018-2020 годов завладели более 27,3 млн грн средств из бюджета.

«Их действия САП и НАБУ квалифицируют по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Чиновников Укрпатента заподозрили в выводе 250 млн грн под видом покупки бронежилетов для ВСУ.