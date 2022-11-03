Чиновників Укрпатенту запідозрили у виведенні 250 млн грн під виглядом купівлі бронежилетів для ЗСУ

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«Працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря Міністерства економіки, керівництво держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн. Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними.

У ДБР зазначають, що директор ДП залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину, вказали у ДБР.

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«Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані «благодійнику» гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки», - інформує ДБР.

Зазначається, що втім, невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР, які в найкоротші терміни здобули доказову базу протиправних дій посадовців. На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

«Директору та головному бухгалтеру державного підприємства, в.о. державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України», - йдеться в повідомленні.

У ДБР повідомили, що після вчинення злочину директор Укрпатенту виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. в.о. державного секретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.