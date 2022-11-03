Чиновников Укрпатента заподозрили в выводе 250 млн грн под видом покупки бронежилетов для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Высокопоставленных должностных лиц государственного предприятия «Укрпатент» разоблачили на завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов для военных. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
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«Сотрудники ГБР разоблачили бывшего и.о. госсекретаря Министерства экономики, руководство госпредприятия "Укрпатент", а также руководителя одной из благотворительных организаций на завладении государственными средствами в размере 250 млн грн. Деньги перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что руководитель госпредприятия имел остаток средств на счете, которые мог потратить исключительно на уставные нужды. Однако он решил завладеть ими.
В ГБР отмечают, что директор ГП привлек сообщников – главного бухгалтера, составившей бухгалтерские и финансовые документы для схемы, а также и.о. государственного секретаря профильного министерства. Последняя должна была согласовать совершение сделки и создать условия для сокрытия преступления, отметили в ГБР.
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«Для присвоения средств была привлечена благотворительная организация. Ее директор предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для ВСУ. Перечисленные «благотворителю» деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки», - информирует ГБР.
Отмечается, что вскоре после совершения преступления действия правонарушителей были разоблачены работниками ГБР, которые в кратчайшие сроки получили доказательную базу противоправных действий должностных лиц. На счета предприятий, привлеченных в схеме вывода средств, наложены аресты, приняты меры по обеспечению возмещения нанесенного государству ущерба.
«Директору и главному бухгалтеру государственного предприятия, и.о. государственного секретаря министерства и директору благотворительной организации сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», - говорится в сообщении.
В ГБР сообщили, что после совершения преступления директор "Укрпатента" уехал за пределы государства. Основания для его выезда проверяются. и.о. государственного секретаря министерства с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.