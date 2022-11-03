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Чиновников Укрпатента заподозрили в выводе 250 млн грн под видом покупки бронежилетов для ВСУ

Чиновников Укрпатента заподозрили в выводе 250 млн грн под видом покупки бронежилетов для ВСУ

Киев • УНН

 • 214717 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Высокопоставленных должностных лиц государственного предприятия «Укрпатент» разоблачили на завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов для военных. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Цитата

«Сотрудники ГБР разоблачили бывшего и.о. госсекретаря Министерства экономики, руководство госпредприятия "Укрпатент", а также руководителя одной из благотворительных организаций на завладении государственными средствами в размере 250 млн грн. Деньги перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что руководитель госпредприятия имел остаток средств на счете, которые мог потратить исключительно на уставные нужды. Однако он решил завладеть ими.

В ГБР отмечают, что директор ГП привлек сообщников – главного бухгалтера, составившей бухгалтерские и финансовые документы для схемы, а также и.о. государственного секретаря профильного министерства. Последняя должна была согласовать совершение сделки и создать условия для сокрытия преступления, отметили в ГБР.

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«Для присвоения средств была привлечена благотворительная организация. Ее директор предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для ВСУ. Перечисленные «благотворителю» деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки», - информирует ГБР.

Отмечается, что вскоре после совершения преступления действия правонарушителей были разоблачены работниками ГБР, которые в кратчайшие сроки получили доказательную базу противоправных действий должностных лиц. На счета предприятий, привлеченных в схеме вывода средств, наложены аресты, приняты меры по обеспечению возмещения нанесенного государству ущерба.

«Директору и главному бухгалтеру государственного предприятия, и.о. государственного секретаря министерства и директору благотворительной организации сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что после совершения преступления директор "Укрпатента" уехал за пределы государства. Основания для его выезда проверяются. и.о. государственного секретаря министерства с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.

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