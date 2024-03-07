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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хищения на строительстве детсада: НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 млн грн

Хищения на строительстве детсада: НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 млн грн

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 22:00  •  804 просмотра

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НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 миллионами гривен при строительстве детского сада в пригороде Киева, к которому причастны должностные лица сельсовета и подрядчики.

НАБУ и САП направили в суд дело о хищении более 27 млн грн при строительстве детсада. Об этом сообщает Национальное Антикоррупционное Бюро Украины, передает УНН.

Детали

5 марта 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины внесли в суд дело о хищении более 27,3 млн грн при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева.

Напомним

По данным следствия, в феврале 2018 года сельсовет одной из областей объявил тендер на строительство детского сада на 280 мест, но победу одержал подрядчик (ООО 1), который нарушил условия тендера. Вместо завершения работ до конца 2018 года, подрядчик и чиновники сельсовета завладели более 27,3 млн грн, а детсад до сих пор остается недостроенным.

В ноябре 2022 года НАБУ и САП разоблачили пятерых участников схемы, включая главу сельского совета, главного бухгалтера и директоров обеих подрядных компаний.

Строительство детсада в пригороде Киева: разоблачена схема по хищению более 27 млн грн7 ноября 2022, 14:26 • 286847 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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