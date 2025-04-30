Разведка Пакистана: Индия планирует нападение в течение 24-36 часов

Индия нападет на Пакистан в течение ближайших суток-полутора. Об этом, ссылаясь на министра информации и вещания Пакистана Аттауллу Тарара сообщил в соцсети Х журналист Атер Казми, информирует УНН.

Детали

По его словам, эта информация подтверждена разведкой Пакистана.

Пакистан располагает достоверными разведывательными данными о том, что Индия намерена осуществить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов - процитировал Казми министра информации и вещания Пакистана.

Добавим, что между двумя государствами, обладающими ядерным оружием, растет напряженность после того, как Индия заявила о причастности Пакистана к нападению на прошлой неделе в туристическом месте в индийском Кашмире, в результате которого погибло 26 человек.

Напомним

Накануне министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что его страна находится в состоянии повышенной готовности к нападению со стороны Индии. При этом, по его словам, Пакистан будет использовать свой арсенал ядерного оружия, только если "будет прямая угроза нашему существованию".

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