Розвідка Пакистану: Індія планує напад протягом 24-36 годин
Київ • УНН
Пакистанська розвідка стверджує, що Індія готує військову операцію протягом доби-півтори. Це відбувається на тлі зростання напруженості між ядерними країнами.
Індія нападе на Пакистан протягом найближчої доби-півтори. Про це, посилаючись на міністра інформації та мовлення Пакистану Аттауллу Тарара повідомив у соцмережі Х журналіст Атер Казмі, інформує УНН.
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За його словами, ця інформація підтверджена розвідкою Пакистану.
Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин
Додамо, що між двома державами, які мають ядерну зброю, зростає напруженість після того, як Індія заявила про причетність Пакистану до нападу минулого тижня у туристичному місці в індійському Кашмірі, внаслідок якого загинуло 26 людей.
Нагадаємо
Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що його країна перебуває у стані підвищеної готовності до нападу з боку Індії. При цьому, за його словами, Пакистан використовуватиме свій арсенал ядерної зброї, лише якщо "буде пряма загроза нашому існуванню".
Між Індією й Пакистаном відбулись зіткнення вздовж кордону - Clash Report29.04.25, 21:57 • 4394 перегляди