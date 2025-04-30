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Розвідка Пакистану: Індія планує напад протягом 24-36 годин

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Пакистанська розвідка стверджує, що Індія готує військову операцію протягом доби-півтори. Це відбувається на тлі зростання напруженості між ядерними країнами.

Розвідка Пакистану: Індія планує напад протягом 24-36 годин

Індія нападе на Пакистан протягом найближчої доби-півтори. Про це, посилаючись на міністра інформації та мовлення Пакистану Аттауллу Тарара повідомив у соцмережі Х журналіст Атер Казмі, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ця інформація підтверджена розвідкою Пакистану.

Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин

- процитував Казмі міністра інформації та мовлення Пакистану.

Додамо, що між двома державами, які мають ядерну зброю, зростає напруженість після того, як Індія заявила про причетність Пакистану до нападу минулого тижня у ​​туристичному місці в індійському Кашмірі, внаслідок якого загинуло 26 людей.

Нагадаємо

Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що його країна перебуває у стані підвищеної готовності до нападу з боку Індії. При цьому, за його словами, Пакистан використовуватиме свій арсенал ядерної зброї, лише якщо "буде пряма загроза нашому існуванню".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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