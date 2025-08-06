Разговор Трампа и Зеленского завершился - СМИ
Киев • УНН
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским завершились.
Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.
Разговор Трампа с Владимиром Зеленским завершился
Добавим
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня начал телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.