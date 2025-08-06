Разговор Трампа и Зеленского завершился - СМИ

$41.680.11
48.090.26
ukenru
17:25 • 980 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
14:54 • 34599 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
13:33 • 37340 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
13:32 • 39569 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
13:30 • 36100 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
13:03 • 67912 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 68698 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 46434 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
6 августа, 09:59 • 43458 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
6 августа, 08:44 • 42735 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
80%
751мм
Популярные новости
Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог6 августа, 07:40 • 55560 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 68383 просмотра
Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус12:01 • 39266 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 60749 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 40813 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
14:54 • 34670 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины14:07 • 31573 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива13:03 • 67958 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 42399 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 62285 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Стив Уиткофф
Ирина Верещук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 69568 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 98121 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 92138 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 105734 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 124644 просмотра
Актуальное
COVID-19
Ми-8
ЧатГПТ
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Разговор Трампа и Зеленского завершился - СМИ

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским завершились.

Разговор Трампа и Зеленского завершился - СМИ

Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Разговор Трампа с Владимиром Зеленским завершился 

- говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп сегодня начал телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.

Напомним

Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.

Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина