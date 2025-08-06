Розмова Трампа та Зеленського завершилася - ЗМІ
Київ • УНН
Переговори між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським завершилися.
Президент США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського завершилася. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.
Розмова Трампа з Володимиром Зеленським завершилася
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Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп сьогодні розпочав телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.