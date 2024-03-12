"Раненая, но не побежденная Украина никогда не сдастся": глава УГКЦ прокомментировал заявление Папы о "белом флаге"

О поддержке и солидарности католического мира с Украиной, заявлениях Папы Римского и надежде на победу глава Украинской греко-католической церкви Святослав рассказал в интервью журналистке Голоса Америки, передает УНН.

Этот месседж, что Украина израненная, но не покоренная. Что Украина измучена. Очевидно, потому что война всех нас истощает. Но Украина никогда не станет на колени. Никогда не сдастся. Я думаю, как никогда, теперь этот месседж силы и надежды. Надежды на победу отсюда из Нью-Йорка разлетелся по всему миру. - сказал Святослав.

Детали

Глава УГКЦ Святослав прошлую неделю провел в США, где встречался как с представителями американской власти, так и с прихожанами.

По данным издания 10 марта он по приглашению кардинала Тимоти Донала в Нью-Йорке провел совместную службу в соборе святого Патрика.

Глава УГКЦ также отметил, что один из его рассказов во время разговора с кардиналом настолько поразил последнего, что он заявил, что возьмет его в свою пасхальную проповедь. Он отметил теплый прием в Вашингтоне, и подчеркнул, что все церковное сообщество католиков на стороне Украины. Глава украинской церкви также прокомментировал недавние заявления Папы Франциска, относительно "белого флага".

Папа имел в виду готовность к переговорам. А Украина с самого начала была готова со всеми разговаривать. Но проблема была в том, что российская агрессивная власть не имеет нас в качестве собеседника, мы для них не являемся субъектом переговоров. Украина для них не имеет смысла, смысла к существованию. Поэтому с самого начала было видно, что единственный способ как нам остаться живыми - это обороняться. И это тот месседж, который мы сегодня доносим до всего мира, и в том числе до святейшего отца. - объяснил глава УГКЦ.

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На прошлой неделе Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

Чуть позже Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразив надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".

В кремле заявлением Папы в очередной раз поспекулировали, россияне заявили, что готовы к переговорам, но Киев якобы выступать против дипломатического разрешения ситуации.

Украина же выразила разочарование заявлением Папы Франциска о демонстрации "белого флага" и переговорах с Россией, агрессором, подчеркнув необходимость справедливого мира на основе принципов ООН и украинской Формулы мира.