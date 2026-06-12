Ракетный удар рф по югу Одесской области уничтожил солнечные панели, есть раненые

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россия атаковала юг Одесской области, повреждены солнечные панели, известно о двух раненых, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Еще одним ракетным ударом повреждены солнечные панели на территории предприятия. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий сообщил Кипер.

Также глава ОВА указал, что сегодня россияне нанесли очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. "На юге региона вражеская ракета попала в частный сектор. Загорелись три жилых дома, еще три повреждены. К сожалению, два человека получили осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь".

В ГСЧС указали, что "возникли пожары в трех жилых домах. Еще три дома повреждены. Ранены двое мужчин. До прибытия спасателей их госпитализировала бригада медиков".

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