Ракетный удар рф по югу Одесской области уничтожил солнечные панели, есть раненые
Киев • УНН
россия атаковала юг Одесской области, повредив солнечные панели и шесть жилых домов. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.
россия атаковала юг Одесской области, повреждены солнечные панели, известно о двух раненых, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Еще одним ракетным ударом повреждены солнечные панели на территории предприятия. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий
Также глава ОВА указал, что сегодня россияне нанесли очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. "На юге региона вражеская ракета попала в частный сектор. Загорелись три жилых дома, еще три повреждены. К сожалению, два человека получили осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь".
В ГСЧС указали, что "возникли пожары в трех жилых домах. Еще три дома повреждены. Ранены двое мужчин. До прибытия спасателей их госпитализировала бригада медиков".
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