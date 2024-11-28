Ракетная атака: актуальная ситуация по состоянию на сейчас

По состоянию на момент публикации новости часть ракет из Житомирской области развернулась на Киевщину, пишет УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

"Группа ракет с Житомирщины курсом на Киевщину. Ракеты с юга Хмельницкой области курсом на Тернопольщину", - сообщили в ВС ВСУ.

Также есть новые ракеты в направлении Винницкой области, а также Хмельнитчины с севера.

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