Ракетная атака: актуальная ситуация по состоянию на сейчас
Киев • УНН
Группа ракет изменила курс с Житомирщины на Киевскую область. Также зафиксировано движение ракет в направлении Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областей.
По состоянию на момент публикации новости часть ракет из Житомирской области развернулась на Киевщину, пишет УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.
"Группа ракет с Житомирщины курсом на Киевщину. Ракеты с юга Хмельницкой области курсом на Тернопольщину", - сообщили в ВС ВСУ.
Также есть новые ракеты в направлении Винницкой области, а также Хмельнитчины с севера.
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