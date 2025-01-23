Радуцкий анонсировал изменения в регулировании фармацевтического рынка в 2025 году

Украинцы должны иметь доступ к качественным, недорогим и действенным лекарствам. Поэтому, 2025 год станет ключевым в регулировании и развитии фармацевтической отрасли. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет УНН.



Все, что касается регулирования именно этого рынка, будет делаться именно под этим лозунгом - качественные, недорогие, доступные лекарства. 2025 год вообще запланирован, как год изменений в регулировании и вообще в развитии фармацевтической промышленности, развития фармацевтической услуги - подчеркнул Радуцкий.

По его словам, главными нововведениями в 2025 году станут:

- принятие закона о фармацевтической услуге;

- запуск с 1 января параллельного импорта лекарств;

- подготовка к внедрению 2D-кодирования лекарств, что является одним из обязательств Украины в рамках адаптации законодательства к нормам Европейского Союза;

- имплементация украинского законодательства к 83-й директиве ЕС.

Радуцкий отметил, что фармацевтическая промышленность является одной из важнейших отраслей для экономики Украины. По его словам, фармацевтический сектор, включая производителей, аптеки и дистрибьюторов, входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков в стране.

Они в целом, в первую очередь производители, являются пятыми по объему налогоплательщиков в Украине сегодня. Это отрасль в целом, и аптеки, и дистрибьюторы, и производители - это то, где государство должно помогать и способствовать развитию этой отрасли. Это стратегическая отрасль для страны, - отметил он.

Добавим

Профильный комитет ВР еще в конце 2024 года начал регулирование фармацевтического рынка. Так, в конце ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №11493 о внесении изменений в закон Украины «О лекарственных средствах». Его первичная цель - упрощение регистрации лекарств для централизованных закупок. Однако изменения, которые планируют внести ко второму чтению, вызвали существенное беспокойство у фармацевтов и профильных ассоциациях. Участники фармацевтического рынка предупредили о значительных негативных последствиях для фармацевтической отрасли и общества в целом: ухудшение доступности медпрепаратов и их существенное подорожание.

Пока Комитет по вопросам здоровья нации отложил рассмотрение скандальных правок к законопроекту №11493 благодаря активной позиции участников фармрынка. Однако, представители отрасли опасаются, что рассмотрение изменений перенесли намеренно, чтобы «протащить» их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения.