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Радуцький анонсував зміни у регулюванні фармацевтичного ринку у 2025 році

Радуцький анонсував зміни у регулюванні фармацевтичного ринку у 2025 році

Київ • УНН

 • 26136 перегляди

Голова Комітету ВР з питань здоров'я анонсував ключові реформи фармринку у 2025 році. Заплановано впровадження паралельного імпорту ліків, 2D-кодування та нового закону про фармпослуги.

Українці повинні мати доступ до якісних, недорогих і дієвих ліків. Тому, 2025 рік стане ключовим у регулюванні та розвитку фармацевтичної галузі. Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький, пише УНН.

Все, що стосується регулювання саме цього ринку, буде робитися саме під цим гаслом – якісні, недорогі, доступні ліки. 2025 рік взагалі запланований, як рік змін в регулюванні і взагалі в розвитку фармацевтичної промисловості, розвитку фармацевтичної послуги

- наголосив Радуцький.

За його словами, головними нововведеннями у 2025 році стануть:

- прийняття закону про фармацевтичну послугу;

- запуск з 1 січня паралельного імпорту ліків;

- підготовка до впровадження 2D-кодування ліків, що є одним з зобов’язань України в рамках адаптації законодавства до норм Європейського Союзу;

- імплементація українського законодавства до 83-ї директиви ЄС.

Радуцький наголосив, що фармацевтична промисловість є однією з найважливіших галузей для економіки України. За його словами, фармацевтичний сектор, включно з виробниками, аптеками та дистриб’юторами, входить до п’ятірки найбільших платників податків у країні.

Вони в цілому, в першу чергу виробники, є п'ятими за обсягом платників податків в Україні сьогодні. Це галузь в цілому, і аптеки, і дистриб'ютори, і виробники - це те, де держава має допомагати і сприяти розвитку цієї галузі. Це стратегічна галузь для країни,

- зазначив він.

Додамо

Профільний комітет ВР ще наприкінці 2024 року розпочав регулювання фармацевтичного ринку. Так, наприкінці листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11493 про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби". Його первинна мета — спрощення реєстрації ліків для централізованих закупівель. Однак зміни, які планують внести до другого читання, викликали суттєве занепокоєння у фармацевтів та профільних асоціаціях. Учасники фармацевтичного ринку попередили про значні негативні наслідки для фармацевтичної галузі та суспільства загалом: погіршення доступності медпрепаратів та їхнє суттєве подорожчання.

Поки Комітет з питань здоров’я нації відклав розгляд скандальних правок до законопроєкту №11493 завдяки активній позиції учасників фармринку. Однак, представники галузі побоюються, що розгляд змін перенесли навмисно, щоб "протягнути" їх, коли трохи стихне обурення професійної спільноти і не буде часу для всестороннього обговорення.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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