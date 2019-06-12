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Радикал Рыбалка попал в антирейтинг кандидатов в народные депутаты

Киев • УНН

 • 8431 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Активисты движения "ЧЕСТНО" оценили работу депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва, передает УНН.

Радикал Рыбалка попал в антирейтинг кандидатов в народные депутаты

Аналитики оценили работу нардепов по шести критериям: присутствие на заседаниях парламента, поддержка 5 важнейших политических реформ, поддержка антидемократических инициатив, фигурирование в антикоррупционных расследованиях, "кнопкодавство", неличное голосования, "гречкосейство".

Так, во фракции партии "Блок Петра Порошенко" лидерами антирейтинга стали Максим Ефимов и Александр Третьяков с баллом +4,3.

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Во фракции ВО "Батькивщина" худший балл имеет Валентин Дубиль (+1,4), во фракции "Відродження" - Антон Яценко (+4,2), в "Воля народа" - Ярослав Москаленко (+4,2), в "Народном фронте" - Андрей Иванчук (+3,7), в "Оппозиционном блоке" - Александр Нечаев (+3,7), во фракции "Самопомичь" - Ирина Сысоенко (1).

В "Радикальной партии Олега Ляшко" первое место в антирейтинге с баллом +3,3 разделили Андрей Лозовой, Сергей Рыбалка и Игорь Мосийчук (последний вышел из фракции в июне 2019 - ред.).

Напомним, Рыбалка не попал в список партии Ляшко, хотя на прошлых парламентских выборах имел 22 номер.

Ранее политологи и депутаты прогнозировали такую судьбу Рыбалке, обосновывая вероятность исключения его из РПЛ "токсичностью" и сверхнизкой эффективностью парламентской работы.

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Более того, с большой вероятностью, негативная репутация Рыбалки отразилась и на рейтинге партии РПЛ в целом, так как на президентских выборах, Днепропетровская область, за которую отвечал радикал, как руководитель региональной партийной ячейки, показала рекордно низкий уровень поддержки Олега Ляшко.

Вместе с тем, политологи не исключают, что Рыбалка может попытаться пойти на выборы по мажоритарному округу, хотя шансы у него почти нулевые.

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