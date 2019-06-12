Радикал Рибалка потрапив до антирейтингу кандидатів у народні депутати

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 12876 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 27926 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 38328 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 54820 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 72501 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 78266 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 154304 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95609 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70841 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 317804 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 60519 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 76270 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 49081 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 24089 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 36477 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 154304 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 317804 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 252022 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 363686 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 375391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 12876 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 11714 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 13892 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17268 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 36939 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Радикал Рибалка потрапив до антирейтингу кандидатів у народні депутати

Київ • УНН

 • 8431 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Активісти руху "ЧЕСНО" оцінили роботу депутатів Верховної Ради України VIII скликання, передає УНН.

Радикал Рибалка потрапив до антирейтингу кандидатів у народні депутати

Аналітики оцінили роботу нардепів за шістьма критеріями: присутність на засіданнях парламенту, підтримка 5 найважливіших політичних реформ, підтримка антидемократичних ініціатив, фігурування в антикорупційних розслідуваннях, “кнопкодавство”, неособисте голосування, “гречкосійство”.

Так, у фракції партії “Блок Петра Порошенка” лідерами антирейтингу стали Максим Єфімов та Олександр Третьяков з балом +4,3.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка “просуває” свого помічника в нардепи

У фракції ВО “Батьківщина” найгірший бал має Валентин Дубіль (+1,4), у фракції “Відродження” — Антон Яценко (+4,2), у “Волі народу” — Ярослав Москаленко (+4,2), у “Народному фронті” — Андрій Іванчук (+3,7), у “Опозиційному блоку” — Олександр Нечаєв (+3,7), у фракції “Самопоміч” — Ірина Сисоєнко (+1).

У “Радикальній партії Олега Ляшка” перше місце в антирейтингу із балом +3,3 розділили Андрій Лозовой, Сергій Рибалка та Ігор Мосійчук (останній вийшов із фракції у червні 2019 — ред.).

Нагадаємо, Рибалка більше не потрапив у список партії Ляшка, хоча на минулих парламентських виборах мав 22 номер.

Раніше політологи та депутати прогнозували таку долю Рибалці, обґрунтовуючи вірогідність виключення його з РПЛ “токсичністю” та наднизькою ефективністю парламентської роботи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці запідозрили Рибалку у державній зраді

Більше того, з великою ймовірністю, негативна репутація Рибалки відбилася і на рейтингу партії РПЛ в цілому, тому як на президентських виборах, Дніпропетровська область, за яку відповідав радикал, як керівник регіонального партійного осередку, показала рекордно низький рівень підтримки Олега Ляшка.

Разом з тим, політологи не виключають, що Рибалка може спробувати піти на вибори по мажоритарному округу, хоча шанси у нього майже нульові

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23