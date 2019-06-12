Радикал Рибалка потрапив до антирейтингу кандидатів у народні депутати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Активісти руху "ЧЕСНО" оцінили роботу депутатів Верховної Ради України VIII скликання, передає УНН.
Аналітики оцінили роботу нардепів за шістьма критеріями: присутність на засіданнях парламенту, підтримка 5 найважливіших політичних реформ, підтримка антидемократичних ініціатив, фігурування в антикорупційних розслідуваннях, “кнопкодавство”, неособисте голосування, “гречкосійство”.
Так, у фракції партії “Блок Петра Порошенка” лідерами антирейтингу стали Максим Єфімов та Олександр Третьяков з балом +4,3.
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У фракції ВО “Батьківщина” найгірший бал має Валентин Дубіль (+1,4), у фракції “Відродження” — Антон Яценко (+4,2), у “Волі народу” — Ярослав Москаленко (+4,2), у “Народному фронті” — Андрій Іванчук (+3,7), у “Опозиційному блоку” — Олександр Нечаєв (+3,7), у фракції “Самопоміч” — Ірина Сисоєнко (+1).
У “Радикальній партії Олега Ляшка” перше місце в антирейтингу із балом +3,3 розділили Андрій Лозовой, Сергій Рибалка та Ігор Мосійчук (останній вийшов із фракції у червні 2019 — ред.).
Нагадаємо, Рибалка більше не потрапив у список партії Ляшка, хоча на минулих парламентських виборах мав 22 номер.
Раніше політологи та депутати прогнозували таку долю Рибалці, обґрунтовуючи вірогідність виключення його з РПЛ “токсичністю” та наднизькою ефективністю парламентської роботи.
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Більше того, з великою ймовірністю, негативна репутація Рибалки відбилася і на рейтингу партії РПЛ в цілому, тому як на президентських виборах, Дніпропетровська область, за яку відповідав радикал, як керівник регіонального партійного осередку, показала рекордно низький рівень підтримки Олега Ляшка.
Разом з тим, політологи не виключають, що Рибалка може спробувати піти на вибори по мажоритарному округу, хоча шанси у нього майже нульові.