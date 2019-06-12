Рибалка "просуває" свого помічника в нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Помічник народного депутата Сергія Рибалки - Артем Дубров, зареєструвався кандидатом на позачергові парламентські вибори. Про це Рибалка написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Мій помічник Артем Дубров пішов кандидатом на парламентські вибори у рідному Голосіївському районі Києва.
Він робить ставку на особисте спілкування з виборцями. Лише так майбутній депутат буде реально знати потреби людей”, — написав Рибалка.
Радикал дав схвальну оцінку своєму помічнику та прорекламував як “справжнього патріота, активну та цілеспрямовану людини”.
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Нагадаємо, що сам Рибалка не потрапив до списку Радикальної партії Олега Ляшка, як і прогнозували політологи.
Експерти, зокрема, наголошували на низькій ефективності роботи радикала в Раді та на негативному іміджі в цілому.
З великою часткою ймовірності, “токсичність” радикала відбилася і на рейтингу партії РПЛ, кажуть фахівці. Тому як на президентських виборах, Дніпропетровська область, за яку відповідав Рибалка, як керівник регіонального партійного осередку, показала рекордно низький рівень підтримки Олега Ляшка.