НАБУ: справа за фактом декларування недостовірної інформації Рибалкою передана ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Підслідність у кримінальному провадженні за фактом декларування недостовірної інформації народним депутатом України Сергієм Рибалкою визначено за слідчими Державного бюро розслідувань. Про це УНН повідомили у Національному антикорупційному бюро України.
"15.02.2019 постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність у кримінальному провадженні № 52018000000000706 від 12.07.2018 визначена за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про кримінальне провадження № 52018000000000706, яке було відкрите 12 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації — ред.). Мова, зокрема, про квартиру в Парижі, яку депутат Рибалка, нібито, не відобразив у своїй декларації про доходи.
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Зауважимо, що 10 жовтня детектив НАБУ своєю постановою закрив вказане кримінальне провадження у зв’язку “з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України”.
Однак, 10 січня 2019 року провадження поновив Солом'янський районний суд Києва. Про це УНН повідомив 22 січня 2019 року.
На публікацію ІА УНН відреагували представники адвокатського об’єднання “Адвіс”. В інтересах радикала Рибалки вони звернулися до редакції УНН з вимогою спростувати інформацію, яка, на думку адвокатів, “дискредитує ім’я політика”. За їх словами, твердження про те, що суд поновив кримінальне провадження щодо Рибалки, не відповідає дійсності.
З цього приводу наголосимо, що факт наявності кримінального провадження проти нардепа підтвердили у НАБУ, а про поновлення кримінального провадження свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень.
Як писав УНН, депутат Рибалка намагається відхреститися від родинного бізнесу.