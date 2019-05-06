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НАБУ: дело по факту декларирования недостоверной информации Рыбалкой передана ГБР

НАБУ: дело по факту декларирования недостоверной информации Рыбалкой передана ГБР

Киев  •  УНН

 • 11023 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Подследственность в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой определена за следователями Государственного бюро расследований. Об этом сообщили УНН в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"15.02.2019 постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подследственность в уголовном производстве № 52018000000000706 от 12.07.2018 определена за Центральным аппаратом Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Речь идет об уголовном производстве № 52018000000000706, которое было открыто 12 июля 2018 года, по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации - ред.). Речь, в частности, о квартире в Париже, которую депутат Рыбалка, якобы, не отразил в своей декларации о доходах.

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Отметим, что 10 октября детектив НАБУ своим постановлением закры указанное уголовное производство в связи "с отсутствием в деянии состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины".

Однако, 10 января 2019 года производство возобновил Соломенский районный суд Киева. Об этом УНН сообщил 22 января 2019 года.

На публикацию ИА УНН отреагировали представители адвокатского объединения "Адвис". В интересах радикала Рыбалки они обратились в редакцию УНН с требованием опровергнуть информацию, которая, по мнению адвокатов, "дискредитирует имя политика". По их словам, утверждение о том, что суд возобновил уголовное производство в отношении Рыбалки, не соответствует действительности.

По этому поводу отметим, что факт наличия уголовного производства против нардепа подтвердили в НАБУ, а о восстановлении уголовного производства свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Как писал УНН, депутат Рыбалка пытается откреститься от семейного бизнеса.

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