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Радикал Рибалка не потрапив у список партії Ляшка

Радикал Рибалка не потрапив у список партії Ляшка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні на з'їзді Радикальної партії Олега Ляшка було оголошено список перших 40 членів, які йдуть на майбутні вибори до Верховної Ради України, передає УНН.

Так, в список увійшли діючі депутати від РПЛ Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, Олена Кошелєва, Олег Купрієнко, Віктор Вовк, Денис Силантьєв, Сергій Скуратівський, Олексій Ленський і Валерія Заружко.

Також, в першій двадцятці списку опинилися два діючі депутати від "Народного фронту" - Іван Савка та Георгій Логвинський.

Прізвища одіозного радикала Сергія Рибалки в ТОП-40 не виявилося. Хоча, на виборах в 2014 році у нього було 22 місце.

Нагадаємо, раніше політологи і депутати прогнозували відсутність Рибалки в оновлених списках РПЛ через його низьку ефективність і скандальну репутацію.

До "брудних плям" політичного амплуа Рибалки, зокрема, відносять і напівоголених дівчат, з якими останній влітку позував на яхті, і надмірну любов до розкоші, і невдалі спроби позиціонування себе на міжнародній арені (мова йде про випадок, коли за зустрічі з американськими політиками він заплатив 30 тисяч доларів).

Не менше обурення у колег по парламенту і в суспільстві викликали спроби лобізму з боку Рибалки як окремих законопроектів, так і інтересів власної співмешканки (А.Байбородіної), яку Рибалка протягнув до списку авторів одного з проектів закону.

З великою часткою ймовірності, "токсичність" радикала відбилася і на рейтингу партії РПЛ в загальному, тому як на президентських виборах, Дніпропетровська область, за яку відповідав Рибалка, як керівник регіонального партійного осередку, показала рекордно низький рівень підтримки Олега Ляшка.

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