Рада завтра планирует назначить Бережную главой Минкульта
Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления о назначении Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – министра культуры Украины 21 октября. Премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление, а комитет рекомендовал ее назначение.
Во вторник, 21 октября, Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления о назначении Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Завтра планируется голосование за назначение Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины
Дополнение
Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года - после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.
В октябре премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины.
15 октября комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде Украины назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины.
Тогда же в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Бережной.
Справка
Татьяна Васильевна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин, Ивано-Франковской области. Украинская государственная служащая, юрист и экономист.
Образование получила в Киево-Могилянской академии, получив степени бакалавра и магистра права. Стажировалась в Парламенте Канады по программе CUPP, училась в Украинской школе политических студий, "Аспен институте Киев", Киевской школе экономики (специализация GR), Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), а в 2025 году закончила программу Школы стратегического архитектора KMBS по направлению "Управление и администрирование".
В 2022-2025 годах занимала должность заместителя Министра экономики Украины.
Комитет Рады поддержал кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике и министра культуры15.10.25, 12:48 • 2612 просмотров