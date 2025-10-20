Рада завтра планує призначити Бережну очільницею Мінкульту
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України – міністра культури України 21 жовтня. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання, а комітет рекомендував її призначення.
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Завтра планується голосування за призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України
Доповнення
Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 - після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.
В жовтні прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.
15 жовтня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України.
Тоді ж у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Бережної.
Довідково
Тетяна Василівна Бережна народилася 9 січня 1989 року у місті Рогатин, Івано-Франківської області. Українська державна службовиця, юристка та економістка.
Освіту здобула в Києво-Могилянській академії, отримавши ступені бакалавра та магістра права. Стажувалася в Парламенті Канади за програмою CUPP, навчалася в Українській школі політичних студій, "Аспен інституті Київ", Київській школі економіки (спеціалізація GR), Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), а у 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора KMBS за напрямом "Управління та адміністрування".
У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці Міністра економіки України.
