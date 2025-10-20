$41.730.10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
Рада завтра планує призначити Бережну очільницею Мінкульту

Київ • УНН

Київ • УНН

Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України – міністра культури України 21 жовтня. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання, а комітет рекомендував її призначення.

Рада завтра планує призначити Бережну очільницею Мінкульту

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Завтра планується голосування за призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України 

- повідомив Гончаренко.

Доповнення

Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 - після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.

В жовтні прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.

15 жовтня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України.

Тоді ж у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Бережної.

Довідково

Тетяна Василівна Бережна народилася 9 січня 1989 року у місті Рогатин, Івано-Франківської області. Українська державна службовиця, юристка та економістка.

Освіту здобула в Києво-Могилянській академії, отримавши ступені бакалавра та магістра права. Стажувалася в Парламенті Канади за програмою CUPP, навчалася в Українській школі політичних студій, "Аспен інституті Київ", Київській школі економіки (спеціалізація GR), Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), а у 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора KMBS за напрямом "Управління та адміністрування".

У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці Міністра економіки України.

Комітет Ради підтримав кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єрки з гуманітарної політики та міністерки культури15.10.25, 12:48

Павло Башинський

