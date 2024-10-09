Рада ввела гарантированный налог для производителей спирта и биоэтанола
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о введении гарантированного налогового обязательства для производителей этилового спирта и биоэтанола. Производители будут платить акцизный налог с объема, соответствующего максимальной производительности их оборудования.
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение гарантированного налогового обязательства для производителей этилового спирта и биоэтанола, который будет рассчитываться как акцизный налог исходя из максимально возможного объема производства на предприятии. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12038-1.
Детали
12038-1 - авансовый платеж для производителей спирта и биоэтанола, который рассчитывается как акцизный налог исходя из максимально возможного объема производства на предприятии. В целом 258
Согласно законопроекту, вводится понятие «гарантированное налоговое обязательство» по акцизному налогу для производителей этилового спирта и биоэтанола, что предусматривает, что производители будут платить акцизный налог с объема, который соответствует максимальной производительности их оборудования.
Такое налогообложение будет действовать до вступления Украины в ЕС, но не дольше чем до 1 января 2030 года.
Компании, которые получили лицензии на право производства спирта этилового или на право производства биоэтанола обязаны до начала своей работы предоставить Государственной налоговой службе расчет максимальной производительности оборудования для производства спирта этилового, биоэтанола.
В случае изменения максимальной производительности оборудования компании обязаны будут предоставить налоговой обновленный расчет в течение 30 календарных дней.
Непредоставление расчета о максимальной производительности оборудования или неуплата налогового обязательства может привести к прекращению действия лицензии не менее чем на 365 дней.
Напомним,
В Верховной Раде приняли за основу законопроект №10346 о государственном регулировании производства и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо.