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Актуальне
Рада ввела гарантований податок для виробників спирту і біоетанолу

Рада ввела гарантований податок для виробників спирту і біоетанолу

Київ • УНН

 • 12725 перегляди

Верховна Рада прийняла закон про введення гарантованого податкового зобов'язання для виробників етилового спирту та біоетанолу. Виробники сплачуватимуть акцизний податок з обсягу, що відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає введення гарантованого податкового зобов’язання для виробників етилового спирту та біоетанолу, який буде розраховуватися як акцизний податок виходячи із максимально можливого обʼєму виробництва на підприємстві. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12038-1.

Деталі

12038-1 - авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу, який розраховується як акцизний податок виходячи із максимально можливого обʼєму виробництва на підприємстві. В цілому 258

 повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, вводиться поняття "гарантоване податкове зобов’язання" з акцизного податку для виробників етилового спирту та біоетанолу, що передбачає, що виробники будуть сплачувати акцизний податок з обсягу, який відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання.

Таке оподаткування буде діяти до вступу України до ЄС, але не довше ніж до 1 січня 2030 року.

Компанії, які отримали ліцензії на право виробництва спирту етилового або на право виробництва біоетанолу зобов’язані до початку своєї роботи надати Державній податковій службі розрахунок максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.

У разі зміни максимальної продуктивності обладнання компанії зобов’язані будуть надати податковій оновлений розрахунок протягом 30 календарних днів.

Ненадання розрахунку про максимальну продуктивність обладнання або несплата податкового зобов'язання може призвести до припинення дії ліцензії не менше ніж на 365 днів.

Нагадаємо

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт №10346 щодо державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів, таких як алкоголь, тютюнові вироби та пальне.

Павло Башинський

Павло Башинський

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