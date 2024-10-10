Рада усилила ответственность за уничтожение и незаконную вырубку лесов
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за уничтожение леса и незаконную вырубку. Предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн и лишение свободы до 8 лет за тяжкие нарушения.
Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает усиление ответственности за уничтожение или повреждение леса, незаконную вырубку деревьев и незаконную продажу древесины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9665.
Детали
"№9665 - ответственность за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины. В целом - 242", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, уничтожение или повреждение леса, зеленых насаждений, стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной или другой растительностью огнем или другим общеопасным способом - наказываются штрафом от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен, или исправительными работами на срок до одного года.
За вышеупомянутые действия, если они причинили существенный вред окружающей среде (уничтожение леса на площади более 2 га или уничтожение растительного покрова, или торфяников, причинившее вред окружающей среде) - предусматривается штраф в размере от 91,8 тыс. гривен до 153 тыс. гривен.
Если указанные действия совершены на землях в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, или если они повлекли гибель человека, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, или совершены в условиях военного или чрезвычайного положения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
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Также предусматриваются штрафы в размере от 34 тыс. гривен до 85 тыс. гривен за незаконную вырубку деревьев или кустарников. За совершение повторных действий предусматривается штраф от 85 тыс. гривен до 170 тыс. гривен, или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Предусматриваются штрафы и за незаконный сбыт деревьев, кустарников или древесины в размере от 34 тыс. гривен до 51 тыс. гривен.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрении лесничему и двум мастерам леса Берегометского лесоохотничьего хозяйства в Черновицкой области по факту незаконной порубки древесины на почти 3,7 млн грн.
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