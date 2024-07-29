На оккупированных территориях Украины россияне массово вырубают украинскую древесину для продажи за границу. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Политика российского оккупанта - уничтожить все живое всюду, куда ступает его нога. Касается это как мирного населения так и экологии. На временно оккупированной Донетчине враг в сотрудничестве с местными коллаборационистами начал массово вырубать леса - заявили в ЦНС.

В Сопротивлении выяснили, что в дальнейшем древесину продают и отправляют по железной дороге и морем за границу.

Отмечается также, что все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированного региона Украины. В частности, сейчас псевдо образование "днр" утопает в почти 4 миллионах тонн мусора.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированной Херсонщине состояние водоемов критическое. Вода непригодна для бытовых, сельскохозяйственных нужд и купания, что создает серьезные риски для здоровья населения.