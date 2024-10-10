Рада посилила відповідальність за знищення та незаконну вирубку лісів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за знищення або пошкодження лісу, незаконну вирубку дерев та незаконний продаж деревини. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9665.

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"№9665 - відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. В цілому - 242", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, знищення або пошкодження лісу, зелених насаджень, стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною чи іншою рослинністю вогнем або іншим загальнонебезпечним способом - караються штрафом від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень, або виправними роботами на строк до одного року.

За вищезазначені дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду довкіллю (знищення лісу на площі понад 2 га або знищення рослинного покриву, або торфовищ, що заподіяло шкоду довкіллю) - передбачається штраф у розмірі від 91,8 тис. гривень до 153 тис. гривень.

Якщо зазначені дії вчинені на землях в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, або якщо вони спричинили загибель людини, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, чи вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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Також передбачаються штрафи у розмірі від 34 тис. гривень до 85 тис. гривень за незаконне вирубування дерев чи чагарників. За вчинення повторних дій передбачається штраф від 85 тис. гривень до 170 тис. гривень, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Передбачаються штрафи і за незаконний збут дерев, чагарників або деревини в розмірі від 34 тис. гривень до 51 тис. гривень.

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