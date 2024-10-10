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Рада посилила відповідальність за знищення та незаконну вирубку лісів

Рада посилила відповідальність за знищення та незаконну вирубку лісів

Київ • УНН

 • 13036 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за знищення лісу та незаконну вирубку. Передбачено штрафи до 170 тис. грн та позбавлення волі до 8 років за тяжкі порушення.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за знищення або пошкодження лісу, незаконну вирубку дерев та незаконний продаж деревини. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9665.

Деталі

"№9665 - відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. В цілому - 242", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, знищення або пошкодження лісу, зелених насаджень, стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною чи іншою рослинністю вогнем або іншим загальнонебезпечним способом - караються штрафом від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень, або виправними роботами на строк до одного року.

За вищезазначені дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду довкіллю (знищення лісу на площі понад 2 га або знищення рослинного покриву, або торфовищ, що заподіяло шкоду довкіллю) - передбачається штраф у розмірі від 91,8 тис. гривень до 153 тис. гривень.

Якщо зазначені дії вчинені на землях в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, або якщо вони спричинили загибель людини, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, чи вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

На окупованій Донеччині росіяни масово вирубують українські ліси - Центр нацспротиву29.07.24, 14:10 • 49863 перегляди

Також передбачаються штрафи у розмірі від 34 тис. гривень до 85 тис. гривень за незаконне вирубування дерев чи чагарників. За вчинення повторних дій передбачається штраф від 85 тис. гривень до 170 тис. гривень, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Передбачаються штрафи і за незаконний збут дерев, чагарників або деревини в розмірі від 34 тис. гривень до 51 тис. гривень.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру лісничому та двом майстрам лісу Берегометського лісомисливського господарства у Чернівецькій області за фактом незаконної порубки деревини на майже 3,7 млн грн.

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Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
chernivtsiЧернівці

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