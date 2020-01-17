Завершилось последнее заседание второй сессии ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины сегодня завершила последнее заседание второй сессии девятого созыва. Об этом объявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
Так, парламентарии в 14:00 гимном Украины завершили пленарное заседание, которое было последним во второй сессии девятого созыва.
“Очередная трения сессия ВРУ девятого созыва начнет свою работу во вторник 4 февраля 2020 года”, — сказал Разумков.
Так, сегодня парламентарии успели принять ряд законопроектов и постановлений, в частности, нардепы освободили Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Также нардепы приняли законопроект о внесении изменений в Закон Украины № 2653 “О местном самоуправлении в Украине” и отклонили законопроект № 1208-2 о Бюро финансовых расследований.
Кроме того, сегодня на часе вопросов к правительству отчитывался министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по авиакатастрофе украинского самолета в Иране.
А также в зале Совета выступал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук по своей заявления об отставке.
Напомним, парламентарии приняли в целом проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва. Открытие третьей сессии начнется 4 февраля, а закончится 17 июля 2020 года.