Завершилося останнє засідання другої сесії ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада Україна сьогодні завершила останнє засідання другої сесії дев’ятого скликання. Про це оголосив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі о 14:00 гімном України завершили пленарне засідання, яке було останнім у другій сесії дев’ятого скликання.
“Чергова тертя сесія ВРУ дев’ятого скликання розпочне свою роботу у вівторок 4 лютого 2020 року”, — сказав Разумков.
Так, сьогодні парламентарі встигли ухвалити низку законопроектів та постанов, зокрема, нардепи звільнили Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Також нардепи ухвалили законопроект про внесення змін до Закону України № 2653 “Про місцеве самоврядування в Україні” та відхилили законопроект № 1208-2 про Бюро фінансових розслідувань.
Окрім того, сьогодні на годині запитань до уряду звітував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко щодо авіакатастрофи українського літака в Ірані.
А також у залі Ради виступав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук щодо своєї заяви про відставку.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про календарний план проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання. Відкриття третьої сесії розпочнеться 4 лютого, а закінчиться 17 липня 2020 року.