Рада попередньо внесла зміни до закону про місцеве самоврядування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Закону України №2653 "Про місцеве самоврядування в Україні". Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає такі зміни:
- ввести поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громади,
- до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України уповноважити Кабінет Міністрів України визначати адміністративні центри та території територіальних громад, а також подавати до ВРУ проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.
"Це маленький, але дуже змістовний законопроект, без якого неможливо продовжувати децентралізацію. Реалізація закладених в ньому положень дозволить провести у 2020 році місцеві вибори на новій територіальній основі громад і районів", - зазначив народний депутат, голова підкомітету з питань адмінтерустрою Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін під час засідання комітету.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який визначає чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою.