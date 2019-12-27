Уряд схвалив законопроект щодо засад адмінтерустрою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який визначає чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Робимо адміністративно-територіальний устрій ефективним відповідно до сучасних потреб територій. Протягом усіх років незалежності Україна жила за указом 1981 року — уже неіснуючої Української РСР. Ми цю ганебну ситуацію виправляємо. Уряд схвалив законопроект, який визначає чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою", - написав Гончарук.
Також Прем’єр-міністр наголосив, що законопроект визначає процедури — не змінює дійсний адмінтерустрій.
"Уряд ретельно працює над підготовкою законодавчої бази. Рухаємося до завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади", - зазначив Гончарук.
Як повідомляв УНН раніше, в Офісі Президента працюють над змінами до Конституції в частині місцевого самоврядування, які передбачають запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою із громадою в основі.