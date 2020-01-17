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Рада предварительно внесла изменения в закон о местном самоуправлении

Киев • УНН

 • 24661 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины №2653 "О местном самоуправлении в Украине". Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада предварительно внесла изменения в закон о местном самоуправлении

Проект Закона №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает следующие изменения:

- ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины,
- до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабинет Министров Украины определять административные центры и территории территориальных общин, а также подавать в ВРУ проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

"Это маленький, но очень содержательный законопроект, без которого невозможно продолжать децентрализацию. Реализация заложенных в нем положений позволит провести в 2020 году местные выборы на новой территориальной основе общин и районов", - отметил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам админтерустройства Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин во время заседания комитета.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.

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