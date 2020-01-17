Рада відхилила законопроект про Бюро фінансових розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Парламентарі відхилили законопроект №1208-2 про Бюро фінансових розслідувань. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №1208-2 передбачає розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідацію податкової міліції, оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро фінансових розслідувань – центрального органу виконавчої влади, що утворюється Кабінетом Міністрів України та здійснює діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
Так, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув законопроект, у зв’язку з отриманням негативного висновку Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, і рекомендував його відхилити.
Нагадаємо, 2 жовтня 2019 народні депутати України ухвалили у першому читанні за основу проект закону 1208-2 про Бюро фінансових розслідувань.