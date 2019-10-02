Нардепи ухвалили за основу законопроект про Бюро фінансових розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати України ухвалили у першому читанні за основу проект закону 1208-2 про Бюро фінансових розслідувань. Відповідне рішення підтримали 270 народні депутати, передає УНН.
Законопроект № 1208-2 передбачає розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідацію податкової міліції, оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро фінансових розслідувань – центрального органу виконавчої влади, що утворюється Кабінетом Міністрів України та здійснює діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України тимчасово відновив повноваження податкової міліції у Державній фіскальній службі. Про це йдеться у постанові КМУ №846 від 25 вересня.