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Нардепы приняли за основу законопроект о Бюро финансовых расследований

Киев • УНН

 • 13807 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли в первом чтении проект закона 1208-2 о Бюро финансовых расследований. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутата, передает УНН.

Нардепы приняли за основу законопроект о Бюро финансовых расследований

Законопроект № 1208-2 предусматривает разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидацию налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций и создание Бюро финансовых расследований - центрального органа исполнительной власти, что образуется Кабинетом Министров Украины и осуществляет деятельность с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности.

Напомним, Кабинет министров Украины временно восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе. Об этом говорится в постановлении КМУ №846 от 25 сентября.

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