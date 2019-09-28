Кабмін продовжив повноваження податкової міліції до створення Бюро фінрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кабінет міністрів України тимчасово відновив повноваження податкової міліції у Державній фіскальній службі. Про це йдеться у постанові КМУ №846 від 25 вересня, повідомляє УНН.
"Урядом прийнято рішення щодо розділення сервісної та правоохоронної функцій Державної податкової служби", - йдеться у супровідному тексті.
Зазначається, що податкова міліція у ДФС здійснюватиме свої функції тимчасово - до утворення нового органу з розслідування фінансових злочинів - Бюро фінансових розслідувань.
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«Підрозділи податкової міліції у складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України”, - зазначено у постанові.
Податкова міліція була створена 1996 року. З того часу її неодноразово реорганізовували та заявляли про необхідність ліквідації.
Наразі планується створити Бюро фінансових розслідувань, яке прийде на зміну податкової міліції та підрозділам, які займалися розслідувань фінансових злочинів та належали до структур органів МВС та СБУ.
Як повідомляв УНН, у проекті Бюджету-2020 закладений понад мільярд гривень на ще не створене Бюро фінрозслідувань.