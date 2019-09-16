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У проекті Бюджету-2020 закладений понад мільярд гривень на ще не створене Бюро фінрозслідувань

У проекті Бюджету-2020 закладений понад мільярд гривень на ще не створене Бюро фінрозслідувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У проекті державного бюджету на наступний рік закладено 1,3 млрд грн на функціонування ще не створеного Бюро фінансових розслідувань, повідомляє УНН.

Так, на Бюро фінансових розслідувань у проекті закладено загалом 1 288 141,4 тис. грн, з яких на оплату праці понад 926,9 млн грн на оплату праці та 4,5 млн грн на комунальні послуги.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано законопроект про створення Бюро фінансових розслідувань.

Як пояснив ініціатор законопроекту голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від “Слуги народу” Данило Гетманцев, Бюро фінансових розслідувань — це орган який створюється замість податкової поліції, яка ліквідовується, а також переймає на себе функції Міністерства внутрішніх справ з розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і функції СБУ з розслідування тих самих злочинів. Тобто буде це єдиний орган, в якому концентрується розслідування всіх злочинів у сфері публічних фінансів та господарювання.

У ВР зареєстровано також альтернативний Проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки України.

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