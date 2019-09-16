В проекте бюджета-2020 заложено более миллиарда гривен на еще не созданное Бюро финрасследований

Так, на Бюро финансовых расследований в проекте заложено всего 1288 141,4 тыс. грн, из которых на оплату труда более 926,9 млн грн на оплату труда и 4,5 млн грн на коммунальные услуги.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект о создании Бюро финансовых расследований.

Как пояснил инициатор законопроекта глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Данил Гетманцев, Бюро финансовых расследований — это орган, который создается вместо налоговой полиции, которая ликвидируется, а также принимает на себя функции Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и функции СБУ по расследованию тех же преступлений. То есть будет это единственный орган, в котором концентрируется расследования всех преступлений в сфере публичных финансов и хозяйствования.

В ВР зарегистрирован также альтернативный проект закона о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.