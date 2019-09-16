В проекте бюджета-2020 заложено более миллиарда гривен на еще не созданное Бюро финрасследований
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В проекте государственного бюджета на следующий год заложено 1,3 млрд грн на функционирование еще не созданного Бюро финансовых расследований, сообщает УНН.
Так, на Бюро финансовых расследований в проекте заложено всего 1288 141,4 тыс. грн, из которых на оплату труда более 926,9 млн грн на оплату труда и 4,5 млн грн на коммунальные услуги.
Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект о создании Бюро финансовых расследований.
Как пояснил инициатор законопроекта глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Данил Гетманцев, Бюро финансовых расследований — это орган, который создается вместо налоговой полиции, которая ликвидируется, а также принимает на себя функции Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и функции СБУ по расследованию тех же преступлений. То есть будет это единственный орган, в котором концентрируется расследования всех преступлений в сфере публичных финансов и хозяйствования.
В ВР зарегистрирован также альтернативный проект закона о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.