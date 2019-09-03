Автор законопроекту про бюро фінансових розслідувань розповів про основні положення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Бюро фінансових розслідувань – це орган який створюється замість податкової поліції, яка ліквідовується. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, відповідаючи на питання журналіста УНН.
"Бюро фінансових розслідувань – це орган який створюється замість податкової поліції, яка ліквідовується, а також переймає на себе функції Міністерства внутрішніх справ з розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і функції СБУ з розслідування тих самих злочинів. Тобто це єдиний орган в якому концентрується розслідування всіх злочинів у сфері публічних фінансів та господарювання", - сказав Гетманцев, відповідаючи на питання журналіста УНН про основні положення законопроекта бюро фінансових розслідувань, автором якого він є.
За його словами, бізнес буде мати справу лише з одним правоохоронним органом, а не з кількома.
"Фактично бізнес, який стикається з кількома різноманітними правоохоронними органами буде мати справу лише з одним правоохоронним органом , який зможе задавати питання бізнесу щодо певних порушень у цих досить чутливих сферах. Ми змінюємо підслідність, відповідно ми надаємо цьому органу повноваження щодо розслідувань", - розповів Гетманцев.
Нагадаємо, Зеленський доручив ухвалити закон про Службу фінрозслідувань до 1 грудня.