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Автор законопроекту про бюро фінансових розслідувань розповів про основні положення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Бюро фінансових розслідувань – це орган який створюється замість податкової поліції, яка ліквідовується. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, відповідаючи на питання журналіста УНН.

"Бюро фінансових розслідувань – це орган який створюється замість податкової поліції, яка ліквідовується, а також переймає на себе функції Міністерства внутрішніх справ з розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і функції СБУ з розслідування тих самих злочинів. Тобто це єдиний орган в якому концентрується розслідування всіх злочинів у сфері публічних фінансів та господарювання", - сказав Гетманцев, відповідаючи на питання журналіста УНН про основні положення законопроекта бюро фінансових розслідувань, автором якого він є.

За його словами, бізнес буде мати справу лише з одним правоохоронним органом, а не з кількома.

"Фактично бізнес, який стикається з кількома різноманітними правоохоронними органами буде мати справу лише з одним правоохоронним органом , який зможе задавати питання бізнесу щодо певних порушень у цих досить чутливих сферах. Ми змінюємо підслідність, відповідно ми надаємо цьому органу повноваження щодо розслідувань", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо, Зеленський доручив ухвалити закон про Службу фінрозслідувань до 1 грудня.

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