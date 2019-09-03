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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111936 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122623 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114156 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125331 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150495 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Автор законопроекта о бюро финансовых расследований рассказал об основных положениях

Автор законопроекта о бюро финансовых расследований рассказал об основных положениях

Киев  •  УНН

 • 16565 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Бюро финансовых расследований - это орган, который создается вместо налоговой полиции, которая ликвидируется. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН.

"Бюро финансовых расследований - это орган, который создается вместо налоговой полиции, которая ликвидируется, а также принимает на себя функции Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и функции СБУ по расследованию тех же преступлений. То есть это единственный орган в котором концентрируется расследования всех преступлений в сфере публичных финансов и хозяйства", - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН об основных положениях законопроекта бюро финансовых расследований, автором которого он является.

По его словам, бизнес будет иметь дело только с одним правоохранительным органом, а не с несколькими.

"Фактически бизнес, который сталкивается с несколькими различными правоохранительными органами будет иметь дело только с одним правоохранительным органом, который сможет задавать вопросы бизнесу по определенным нарушениям в этих довольно чувствительных сферах. Мы меняем подследственность, соответственно мы предоставляем этому органу полномочия по расследованиям", - рассказал Гетманцев.

Напомним, Зеленский поручил принять закон о Службе финрасследований до 1 декабря.

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