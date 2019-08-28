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Актуальне
В Україні розпочала роботу Державна податкова служба

В Україні розпочала роботу Державна податкова служба

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Розпорядження уряду про початок роботи Державної податкової служби України сьогодні було опубліковане на Урядовому порталі. Про це повідомила пресслужба Державної фіскальної служби, передає УНН.

Так, Кабмін передав Державній податковій службі функції з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на податкову службу.

Прийняття розпорядження, як зазначається, стало можливим після виконання усіх необхідних заходів з утворення податкової служби: проведення державної реєстрації, затвердження структури, штатного розпису апарату та кошторису, переведення з ДФС у ДПС 30% працівників на рівні центрального апарату і територіальних органів.

"Таким чином, здійснення заходів з утворення ДПС та забезпечення здійснення ДПС повноважень і виконання функцій, визначених Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою КМУ від 06 березня 2019 р. № 227, завершене", - повідомили у ДФС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Державній податковій службі розповіли про долю податкової міліції

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

8 травня 2019 року розпорядженням Кабміну Головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.

17 травня Новостворена в Україні Державна податкова служба отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

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